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Тульские новости

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Исследование Х5: питомцы влияют на покупательское поведение россиян

Исследование Х5: питомцы влияют на покупательское поведение россиян

Исследование охватило 1 415 респондентов и 2,1 млн обезличенных чеков. Владельцы животных посещают магазины чаще и склонны к импульсивным покупкам, а собачники тратят на продукты на четверть больше кошатников.

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