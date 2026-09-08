Настя Каменских: От мовы у меня резко "выскочила киста"

"И врач срочно посоветовал вернуться на русский, так как тело "не воспринимает украинский"Участница дуэта "Потап и Настя" заявила, что из-за перехода на украинский язык у нее появилась киста и исчез голос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ предотвратила...
- АК ФСБ предотвратила...
- Почему тракторы н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым