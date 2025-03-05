В Белоруссии провели мозговой штурм по редкоземельным металлам

Мозговой штурм по поиску редкоземельных элементов в Белоруссии провели эксперты в Минске, рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Сергей Масляк, 5 марта сообщается в Telegram-канале министерства.
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