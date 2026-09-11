Путин: против России введено более 30 тысяч санкций

Против России введено более 30 тыс. санкций, что вдвое больше, чем против всех стран мира, вместе взятых, заявил на пленарном заседании Делового форума БРИКС российский президент Владимир Путин.
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