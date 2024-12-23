Сотрудники «Жилищника» вместе нарядили ёлку на улице Маршала Соколовского

Трёхметровая нарядная ёлка «выросла» у жилого дома 2 на улице Маршала Соколовского. Оказалось, новогоднюю красавицу установили сотрудники ГБУ «Жилищник района Щукино», офис которого расположен на первом этаже дома.
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