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Царьград

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Велогонка Tour of Armenia парализовала центр Еревана до 14:00

Велогонка Tour of Armenia парализовала центр Еревана до 14:00

В Ереване в связи с проведением международной велогонки Tour of Armenia ограничили автомобильное движение в центральной части города.

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