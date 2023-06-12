Аргументы недели

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Военный психолог Захаров рассказал, как понять, что подросток может сотрудничать с ВСУ

По информации Telegram-канала Mash, 17-летний подросток координировал атаки диверсантов в Белгородской области.

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