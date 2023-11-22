В США понадеялись на полную паузу в боях в Газе и Ливане

Global Look Press/Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency США надеются, что договоренности Израиля с ХАМАС не только приведут к паузе в боевых действиях в секторе Газа, но и приведут к прекращению перестрелок на границе Израиля и Ливана.
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