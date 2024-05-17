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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Соня Присс: Мечтаю сыграть рок-гитаристку

Соня Присс: Мечтаю сыграть рок-гитаристку

Актриса рассказала о новом комедийном сериале и о любимых местах в столице Звезду фильма «Серебряные коньки» и исторических сериалов Соню Присс летом можно будет увидеть в новом эксцентричном комедийном сериале «Пять копеек», где она сыграла одну из главных ролей.

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