Ростех заявил об исключительной дальности полета Су-57Э

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-57Э совершил исключительный по дальности полет с вкладными топливными баками до места проведения авиасалона El Alamein International Airshow в Египте.
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