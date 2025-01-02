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Босниец Топич: «В 2022 году я бы тоже отказался играть с Россией. В Боснии хорошо относятся к русским, но не знаю, нужно ли проводить этот матч»

– Два года назад сборная России вела переговоры о возможном товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной.

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