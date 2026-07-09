Девочка из Новосибирска девять лет не может получить точный диагноз редкого заболевания

Главной задачей остается продолжение лечения, которое врачи рекомендуют не прерывать Девятилетняя Маша уже с рождения живет с тяжелым заболеванием кожи, однако за все эти годы врачи так и не смогли установить точный диагноз.
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