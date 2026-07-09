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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Девочка из Новосибирска девять лет не может получить точный диагноз редкого заболевания

Девочка из Новосибирска девять лет не может получить точный диагноз редкого заболевания

Главной задачей остается продолжение лечения, которое врачи рекомендуют не прерывать Девятилетняя Маша уже с рождения живет с тяжелым заболеванием кожи, однако за все эти годы врачи так и не смогли установить точный диагноз.

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