НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nik Nik
    А чего исключили...да и включали тогда зачем?Константин Чуйчен...
  • федор
    Эту гниду давно пора уничтожить!Прокуратура иници...
  • Гарий Щерба
    Одним  ИУДОЙ  в  РОССИИ МЕНЕЕ СТАНЕТ ...!!!Экс-священник Иоа...

Жительница Петербурга отдала мошенникам 529 тысяч рублей

Жительница Петербурга отдала мошенникам 529 тысяч рублей

Злоумышленники заявили, что ее деньги могут направить на военную помощь «недружественным странам» Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего уроженца Сахалинской области, которого подозревают в причастности к мошенничеству в крупном размере, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх