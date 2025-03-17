Жительница Петербурга отдала мошенникам 529 тысяч рублей

Злоумышленники заявили, что ее деньги могут направить на военную помощь «недружественным странам» Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего уроженца Сахалинской области, которого подозревают в причастности к мошенничеству в крупном размере, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы.