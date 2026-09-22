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Татар-информ

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ДК Химиков в Казани после реконструкции станет «резиденцией молодежи»

ДК Химиков в Казани после реконструкции станет «резиденцией молодежи»

Дворец культуры Химиков в Казани после реконструкции планируют открыть в феврале 2027 года. Он будет называться «резиденцией молодежи».

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