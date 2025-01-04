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Нортуг о «Тур де Ски»: «FIS нужно переосмыслить формат, сделать его более зрелищным. То, что есть сейчас – очень скучно»

На «Тур де Ски»-2024/25 семь этапов, все из которых проходят в Италии. В следующем сезоне число этапов сократится до шести.

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