—Что вас мучает ночью? — ТРАААААМП В США могут признать ненависть к Трампу психическим расстройством, — Newsweek Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект, согласно которому «синдром одержимости Трампом» будет официально признан психическим заболеванием.
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