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"Они самые коррумпированные в мире"! Австрийцы решили выйти из ЕС

"Они самые коррумпированные в мире"! Австрийцы решили выйти из ЕС

Суммы огромны: ЕС хочет в будущем инвестировать до 150 миллиардов евро в проекты [по производству и закупке] вооружений — финансируя их за счет кредитов, обеспеченных бюджетом Евросоюза.

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Комментарии
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Eduard
Это изначально задумано для войны с Росмией! Но идут в ЕС прямо напролом.Правда тазит туда продажная власть народ может понимает подвох Евро Союза,тем более &quot;оборонительной&quot; НАТО!
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