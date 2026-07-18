Умаг (ATP). Финал. Джумхур сыграет с Меридой

Дамир Джумхур сыграет с Даниэлем Меридой в финале в Умаге. Сетка турнира здесь . Plava Laguna Croatia Open Umag Умаг, Хорватия 13 – 18 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт Финал.
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