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Царьград

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  • Владимир Уфимцев
    А можно всем этим чуркам, раз уже они ВСЕ ТАМ, на СЕВЕРАХ, найти более полезную для страны работу? Например, достроит...Диаспоры начинают...
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Американке Эштон-Чирилло заочно вынесли 20-летний приговор за фейки о РФ

Американке Эштон-Чирилло заочно вынесли 20-летний приговор за фейки о РФ

Американка Сара Эштон-Чирилло, сражавшаяся на стороне Украины и распространявшая ложную информацию о действиях русских военных, была заочно приговорена к 20 годам лишения свободы.

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