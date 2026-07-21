В Польше бобр украл у мужчины нижнее белье

В Польше бобр долгое время «воровал» у мужчины одежду. Историей поделилась польская газета Fakt.У жителя республики на протяжении длительного периода времени пропадали вещи с бельевой веревки во дворе, и он не мог понять причину, пока не застал виновника на «месте преступления».
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