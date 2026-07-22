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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сотникова о допуске фигуристов: «Ждем наш флаг и гимн. Надеемся, что в скором времени это разрешится»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова высказалась о допуске российских фигуристов к международным турнирам.

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