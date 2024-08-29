Депутат Госдумы Лантратова призвала ввести госномера для самокатов на федеральном уровне

Часто в аварии с самокатами попадают несовершеннолетние Партия «Справедливая Россия - За правду» настаивает на вводе государственных номеров для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.