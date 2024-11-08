Guardian: британо-украинские отношения ухудшились после прихода лейбористов

Отношения Великобритании и Украины оказалась под угрозой после того, как лейбористы пришли к власти, заявили украинские официальные лица, 8 ноября сообщило издание Guardian со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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