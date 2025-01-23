В Самаре трое пьяных азербайджанцев избили русского, угрожали девушке и чуть не убили местного депутата Турусина В понедельник, 20 января, в Самаре мигранты напали на местного депутата Сергея Турусина: пытались зарезать, размахивали ножами и, даже несмотря на прибытие сотрудников полиции, вели себя как хозяева жизни.
Когда власть остановит вакханалию мигрантов?
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Опять приступ бешеной толерантности по отношению к преступлениям мигрантов у наших правоохранительных органов. Мне кажется порой, что азеры и среднеазиаты опутали взятками всю страну. Запрет диаспор, которые по сути являются этническими ОПГ, становится все острее с каждым днем.
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника. начальник полицаев, на суд!
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1 час.
LD
Leon Dan
Эта? Никогда. Популизм будет. Оно ей не мешает, а даже очень на руку.
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1 час.
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