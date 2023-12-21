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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Прокуратура потребовала у приставов Петербурга восстановить права жильцов, организовавших ТСЖ

Прокуратура потребовала у приставов Петербурга восстановить права жильцов, организовавших ТСЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря, ФедералПресс. Прокуратура Петербурга потребовала у федеральной службы судебных приставов снять запрет на внесение в реестр лицензий на сайте ГИС ЖКХ ТСЖ «Троицкий», ТСЖ «Искровский 3-2», ТСЖ «1-Рабфаковский», ТСЖ «Седова 58», который был ими наложен из-за многомиллионных долгов предыдущей управляющей компанией.

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