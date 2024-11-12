В Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Чистое поколение», основная цель которой – профилактика правонарушений, предупреждение распространение наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления запрещенных веществ и их незаконный оборот.
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