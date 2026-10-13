Аналитик Гривач: сделка по дизелю с США имеет прежде всего политическую цель

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Гривач выразил мнение, что сделка по дизелю с США имеет прежде всего политическую цель.
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