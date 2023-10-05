Politico: Киев впал в панику после отставки Маккарти

Украинские власти впали в панику после отставки спикера палаты представителей США Кевина Маккарти. Некоторые депутаты назвали случившееся катастрофой, ведь поступление денег из США оказалось под вопросом, пишет Politico со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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