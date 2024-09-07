В Кремле оценили силы России противостоять ВСУ в Курской области. Что об этом сказал Песков?

Песков: РФ хватит сил и средств выдавить ВСУ из Курской области и защитить людей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
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