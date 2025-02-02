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За рулем

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Крупнее, мощнее и роскошнее, чем Camry: в России появится новый добротный седан

Крупнее, мощнее и роскошнее, чем Camry: в России появится новый добротный седан

В апреле стартуют продажи – гибридного автомобиля, который, по словам Игоря Назарова, директора дилерского центра «Voyah Авилон», обещает перевернуть представление о соотношении цены и качества в данном классе.

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