Пхохан Стилерс – Ульсан Хендай где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Южной Кореи 30 июня

В воскресенье, 30 июня, сыграют Пхохан Стилерс и Ульсан Хендай в рамках Чемпионата Южной Кореи. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Steelyard Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.