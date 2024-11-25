Коварство, любовь и неразрешенные конфликты – на подходе ретроградный Меркурий: астролог рассказала, чего ожидать и как справиться Ольга БезродняяРетроградный Меркурий всегда был загадочным феноменом, который не оставляет в покое людей, интересующихся астрологией.