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🇳🇿О подоплеке протестов в Новой Зеландии На прошлой неделе в Новой Зеландии прошли масштабные (по местным меркам) протесты коренных жителей — маори.

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