Наркоторговца задержали на Верхоянской

Cотрудники полиции на Верхоянской улице задержали 50-летнего жителя столицы. При проведении личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 93 свертка с неизвестным веществом общей массой около 270 граммов.
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