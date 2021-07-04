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«Ты стучишь дурацким баскетбольным мячом и зарабатываешь больше, чем бог». Чарльз Баркли назвал профессии, которые важнее, чем баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне телеведущий TNT Чарльз Баркли в эфире Dan Patrick Show заявил, что в мире есть много профессий, которые гораздо важнее, чем баскетбол.

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