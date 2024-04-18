Марочко: Украина в больших объемах завозит в Харьков партии генераторов

Власти Украины в больших объемах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), ссылаясь на собственные источники.
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