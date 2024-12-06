Экономист Балынин: россияне будут защищены от роста цен в 2025 году

Россияне будут защищены от роста цен в 2025 году. Инфляция составит 5-8% в годовом выражении, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум повысятся на 17% и 15% соответственно, сказал "Газете.
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