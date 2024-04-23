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В МИД России призвали Запад уважать интересы развивающихся стран

В МИД России призвали Запад уважать интересы развивающихся стран

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва обеспокоена заявлением генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о гигантском дефиците средств для финансирования устойчивого развития некоторых стран.

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