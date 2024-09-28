История с избиением школьника учительницей за просьбу вести урок русского языка на русском языке

Интересно, узбека, хамившего и хулиганившего посольство отмазывало, а это не вмешательство в дела РФ? Пора дать правовую оценку и посла объявить персоной нон-грата. А требование Захарову объявить персоной нон-грата? Для узбекии? Да ради бога. А параллельно с этим просто толпу узбеков, предварительно лишив гражданства просто вернуть домой. И побольше вернуть, посмотрим, что они запоют. А русским, выдав подъемные предложить гражданнство и забрать домой

ct

cto talykova

Из искры возгорится пламя!! Девиз советской пионерии. Вот и мы сейчас из придурошной учительницы, которую нужно отправить на 15 суток и лишить возможности приближаться на 5 метров к школе и ученикам чуть ли не международный скандал готовы устроить. Какая разница за что она его поколотила? На уроке ученика маленького, здоровенная тётя. Она достойна большего, чем порицание. И её отношение к детям обсудить и осудить.Не знаю, как на счёт срока, а судебное разбирательство и ну очень приличный штраф, чтобы она на всю оставшуюся жизнь к детям сама не подошла никогда.