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История с избиением школьника учительницей за просьбу вести урок русского языка на русском языке

История с избиением школьника учительницей за просьбу вести урок русского языка на русском языке

Многие интернет-пользователи (ТВ застенчиво обходит ситуацию стороной) знают о дикой истории, произошедшей в Республике Узбекистан.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Интересно, узбека, хамившего и хулиганившего посольство отмазывало, а это не вмешательство в дела РФ? Пора дать правовую оценку и посла объявить персоной нон-грата. А требование Захарову объявить персоной нон-грата? Для узбекии? Да ради бога. А параллельно с этим просто толпу узбеков, предварительно лишив гражданства просто вернуть домой. И побольше вернуть, посмотрим, что они запоют. А русским, выдав подъемные предложить гражданнство и забрать домой
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17 час.
ct
cto talykova
Из искры возгорится пламя!! Девиз советской пионерии. Вот и мы сейчас из придурошной учительницы, которую нужно отправить на 15 суток и лишить возможности приближаться на 5 метров к школе и ученикам чуть ли не международный скандал готовы устроить. Какая разница за что она его поколотила?  На уроке ученика маленького, здоровенная тётя. Она достойна большего, чем порицание. И её отношение к детям обсудить и осудить.Не знаю,  как на счёт срока, а судебное разбирательство и ну очень приличный штраф, чтобы она на всю оставшуюся жизнь к детям сама не подошла никогда.
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12 час.

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