Президент России не считает нужным форсировать события в Донбассе. Помощь США закончится в ближайшее время и Киев сложит оружие.
Чего ждёт Путин рассказал Кедми
Комментарии
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алекс кузь
Яков умен. По советски при анализе опирается на диалектический материализм. Он бегал смотреть капитализм и понял, что бизнес это нудная тоска. Ссср был и останется смыслом развития цивилизации.
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2 час.
Юрий Рязанов
Неужели наконец удача, отомстим за развал Советского Союза, развалим штаты на ...... штаты !
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1 час.
Николай Титов
Взгляните на курс доллара и.... сразу поймете, что скоро-скоро, эти гребаные США накроются медным тазом. Так говорили 50 лет назад, во времена моей юности и сейчас так же говорят.
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1 час.
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