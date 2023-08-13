Чего ждёт Путин рассказал Кедми

алекс кузь Яков умен. По советски при анализе опирается на диалектический материализм. Он бегал смотреть капитализм и понял, что бизнес это нудная тоска. Ссср был и останется смыслом развития цивилизации.

Юрий Рязанов Неужели наконец удача, отомстим за развал Советского Союза, развалим штаты на ...... штаты !