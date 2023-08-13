Закон и Порядок

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Чего ждёт Путин рассказал Кедми

Чего ждёт Путин рассказал Кедми

Президент России не считает нужным форсировать события в Донбассе. Помощь США закончится в ближайшее время и Киев сложит оружие.

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Комментарии
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алекс кузь
Яков умен. По советски при анализе опирается на диалектический материализм. Он бегал смотреть капитализм и понял, что бизнес это нудная тоска. Ссср был и останется смыслом развития цивилизации.
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2 час.
Юрий Рязанов
Неужели наконец удача, отомстим за развал Советского Союза, развалим штаты на ...... штаты !
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1 час.
Николай Титов
Взгляните на курс доллара и....  сразу поймете, что скоро-скоро,  эти гребаные США накроются медным тазом.   Так говорили 50 лет назад, во времена моей юности и сейчас так же говорят.
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1 час.

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