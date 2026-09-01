Раннее выявление болезни Альцгеймера: утолщение коры мозга за 7-10 лет до симптомов

Болезнь Альцгеймера традиционно диагностируют по наличию амилоидных бляшек и тау-клубков в мозге. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, выявило более ранний признак заболевания, доступный для обнаружения с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).