Президент России Владимир Путин поручил увеличить число специальностей для женщин в Академии ФСБ. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», состоявшейся в декабре 2023 года.
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