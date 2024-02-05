Президент России Владимир Путин поручил увеличить число специальностей для женщин в Академии ФСБ. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», состоявшейся в декабре 2023 года.