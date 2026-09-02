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Орловские новости

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Советский район Орла временно останется без горячей воды

Советский район Орла временно останется без горячей воды

Ограничения на подачу горячей воды введены для восстановления схемы теплоснабжения.С 3 по 7 сентября часть многоквартирных домов в Советском районе останется без горячей воды, сообщили в филиале АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация».

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