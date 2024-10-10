ФНС ликвидирует бизнес рэпера Сереги

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Федеральная налоговая служба ликвидирует компанию "ЛБВМС" белорусского рэп-исполнителя Сергея Пархоменко (творческий псевдоним Серега), занимавшуюся изготовлением и продажей готовых наборов еды .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии