Лариса Долина отсудила у мошенников 114 миллионов рублей 🤑🤑🤑 Суд удовлетворил иск Ларисы Долиной к двум фигурантам дела о мошенничестве с квартирой певицы и постановил взыскать с них 114 млн рублей.