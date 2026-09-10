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«Крысы бегут с корабля»: вслед за генпрокурором Украины в отставку уходят его зам и глава Одесской области

«Крысы бегут с корабля»: вслед за генпрокурором Украины в отставку уходят его зам и глава Одесской области

По данным украинских депутатов, заявления об увольнении вслед за генпрокурором Русланом Кравченко написали его первый зам Мария Вдовиченко и глава Одесской области Олег Кипер.

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