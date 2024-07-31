NYT: верховный лидер Ирана отдал приказ нанести удар по Израилю

Как пишет газета, это стало реакцией на убийство Исмаила Хании в Тегеране. ХАМАС возложил ответственность за произошедшее на Израиль, власти самого Израиля причастность к убийству не подтверждалиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.