ВТБ расширяет программу поддержки будущих мам

К бесплатной программе поддержки здоровья будущих мам и детей начали подключаться не только частные, но и государственные медицинские учреждения: расширились условия экспериментального правового режима «Персональные медицинские помощники».
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