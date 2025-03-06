🛠 Строительство нового корпуса Института экономики и управления в Симферополе выполнили на 30% Демонтаж старого здания института завершили.
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🛠 Строительство нового корпуса Института экономики и управления в Симферополе выполнили на 30% Демонтаж старого здания института завершили.