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Президент NAIZA о финале командного гран-при: «Выиграть принципиально для обоих команд, на кону все»

 Президент NAIZA Нурбек Карабала о финале командного гран-при, в котором встретятся DAR Team и Tobet Top Team: «Когда дерёшься один и ответственен только за свой результат-это одно, а когда ты должен выиграть, чтобы выиграла команда-это совсем по-другому.

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