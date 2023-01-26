Президент NAIZA о финале командного гран-при: «Выиграть принципиально для обоих команд, на кону все»

Президент NAIZA Нурбек Карабала о финале командного гран-при, в котором встретятся DAR Team и Tobet Top Team: «Когда дерёшься один и ответственен только за свой результат-это одно, а когда ты должен выиграть, чтобы выиграла команда-это совсем по-другому.